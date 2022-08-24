Екатеринбург, 24 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Обыск в квартире бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана завершён. Он в сопровождении силовиков покинул жилое помещение, пишут СМИ.

Egd.ru Евгений Ройзман

Как следует из видео, распространённого телеграм-каналом Ural Mash, он сам закрыл дверь на ключ. А затем его увели.

По данным изданий, ему вменяют часть 1 статьи 280.3 УК России («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации»). Ему грозит до трёх лет колонии. Расследование ведут силовики из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был задержан утром 24 августа. В его квартире провели обыск.