Берн, , 09:52 — REGNUM Швейцарские активисты инициировали национальный референдум против закупки страной 36 истребителей F-35A у США, и это осложняет для швейцарских властей планы по модернизации вооруженных сил и чревато размолвкой с Вашингтоном. Об этом сообщает Financial Times.

В июне 2021 года Швейцария стала 15-й страной, подписавшей контракт на покупку истребителей производства компании Lockheed Martin, но это решение вызвало ожесточенные споры, и не в последнюю очередь потому, что главным принципом швейцарской внешней политики является военный нейтралитет.

Берн выбрал истребители F-35 стоимостью 6,1 млрд долларов в жесткой конкуренции со стороны Boeing Super Hornet, Dassault Rafale и Airbus Eurofighter Typhoon. Решение было принято после того, как в 2020 году на национальном референдуме швейцарцы поддержали модернизацию ВВС, однако с минимальным большинством в 50,1%. В ходе голосования не указывалось, какие именно самолеты будут приобретены, и решение оставалось на усмотрение министерства обороны.

Вечером 22 августа федеральная канцелярия Швейцарии сообщила, что проверила более 100 000 подписей в поддержку проведения второго референдума по вопросу о выборе F-35.

Согласно конституционной системе Швейцарии с высокой степенью децентрализации, правительство обязано назначить дату проведения голосования и подчиниться его результатам.

До сих пор Берн заявлял, что не откажется от закупок F-35.

Главные критики сделки — коалиция в составе социал-демократической партии Швейцарии, партии зеленых и «Группы за Швейцарию без армии» — утверждают, что эксплуатационные расходы на F-35 намного превышают расходы у конкурирующих самолетов, и обвиняют правительство в том, что оно пошло на поводу у американской военной промышленности.

До сих пор Берну не удавалось четко аргументировать перед избирателями свою позицию в пользу F-35.

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