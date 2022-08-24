Ульяновск, 24 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Ульяновскую область поступил первый транш в виде федерального инфраструктурного кредита на строительство социально-экономических объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В регион перечислено 260 млн рублей, которые будут направлены на строительство поликлиники для взрослых, новых корпусов в особой экономической зоне «Ульяновск» и индустриальном парке «Заволжье». Строительные работы на данных площадках должны быть завершены до конца 2025 года.

По расчётам чиновников, благодаря расширению индустриальных площадок будет создано 1,7 тыс. новых рабочих мест. Новую поликлинику площадью 7 тыс. кв. метров возведут в Засвияжском районе Ульяновска, она будет рассчитана на 250 посещений в смену. Строительство учреждения здравоохранения позволит разгрузить городскую поликлинику № 4, к которой прикреплено около 140 тыс. жителей.

Средства на строительство данных объектов выделены из федеральной казны в виде инфраструктурного бюджетного кредита. Всего регион планирует получить более 3 млрд рублей инфраструктурных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM , 23 июня 2022 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным проект строительства поликлиники в Засвияжье. Тогда заявлялось, что регион представил заявку на весь объём лимита инфраструктурного кредита — 0,8 млрд рублей.