Владивосток, 24 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Приморье с начала года родились 9293 ребенка, мальчиков больше, чем девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com Младенец

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Мальчиков родилось 4720, девочек — 4573.

Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано во Владивостоке — 3358, Уссурийске — 1091, Находке – 683, Артеме – 606, Надеждинском районе – 230 малышей. Родились 183 двойни и три тройни.

Самыми распространенными именами для новорожденных оказались Артем, Александр, Михаил, Матвей, Марк, София, Ева, Алиса, Мария и Виктория.

Самыми редкими именами были Ярополк, Никонор, Мир, Кузьма, Кондрат, Гаврил, Виссарион, Весемир, Яромира, Пелагея, Забава, Глафира, Венера.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Северной Осетии родилось 3740 детей. При этом зафиксировано появление на свет 51 двойни и одной тройни.