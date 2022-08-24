Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM В 2023 году культурный и спортивный праздник Сурхарбан в Бурятии пройдёт в рамках 100-летия республики. Поэтому подготовка к нему, по словам главы региона Алексея Цыденова, ведётся серьёзная, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сурхарбан-2022 в Бурятии Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова

Так, ранее сотрудники минтуризма, минкультуры, миниспорта республики подготовили заявку на поддержку федерального центра.

«Работа проведена тщательная, нас услышали и поддержали! Бурятия получит более 40 млн рублей на проведение Сурхарбана. Национальный праздник пройдет во всех районах республики с финалом в Улан-Удэ на трех площадках города», — отметил он.

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