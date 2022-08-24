Москва, , 09:51 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что крымским клубам по-прежнему запрещено участвовать в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС.

Российский полуостров Крым © ИА REGNUM

На вопрос о том, знает ли УЕФА о решении Футбольной национальной лиги (ФНЛ) создать рабочую группу для оценки готовности крымских клубов к интеграции в российский футбол, в УЕФА заявили:

«Убедительно просим вас ознакомиться с решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года».

Отмечается, что в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года.

Также в УЕФА заявили, что Крым признан «особой зоной» до дальнейшего уведомления.

Напомним, в июле 2015 года был учрежден Крымский футбольный союз, который организует отдельные соревнования для крымских команд на территории полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа ФНЛ создала рабочую группу, чтобы проанализировать готовность крымских клубов к интеграции в состав участников лиги. Ранее РФС неоднократно подвергался критике за то, что продолжал следовать антироссийской позиции УЕФА, несмотря на санкции в отношении российского футбола.

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