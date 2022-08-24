Омск, , 09:48 — REGNUM В новом учебном году в школах Омской области будут обучаться более 240 тысяч детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в областном правительстве.

1 сентября в школе Захар Степанов © ИА REGNUM

В 1-4 классы пойдут 106 тысяч детей, в том числе более 27 тысяч первоклассников, в 5-11 классы — 137 тысяч.

По данным облправительства, в регионе завершена приёмка образовательных организаций к началу нового учебного года. Комиссии проверила более 1,3 тысячи образовательных организаций и завершила работу 16 августа.

Добавим, в летний период ремонтные работы различного характера проводились в 707 образовательных организациях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Омскстата, собрать ребёнка в школу в Омской области в 2022 году стало дороже по сравнению с прошлым годом. Например, «набор первоклассника» для мальчиков стал дороже на 10%, для девочек — на 9%.

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