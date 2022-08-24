Москва, , 09:47 — REGNUM Уменьшение запаха гари в Москве и Подмосковье стоит ожидать не ранее 25 августа. Об этом сегодня, 24 августа, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передают РИА Новости.

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По его словам, погода и направление ветра в столичном регионе пока не изменится, соответственно запах гари не исчезнет.

«Концентрация продуктов горения, дыма из районов пожаров будет усиливаться вечером, ночью и утром, а днём уменьшаться», — пояснил он.

ИА REGNUM сообщало, 22 августа в Москве не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц.

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