Каспийск, Дагестан, , 09:47 — REGNUM Пожар произошел поздно вечером 23 августа в роддоме дагестанского города Каспийска. Все находившиеся в здании эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В настоящее время ведется устранение последствий пожара в отделении патологии.

Тушение пожара 70.mchs.gov.ru

«Поздним вечером 23 августа в отделении патологии Каспийского роддома вследствие замыкания электрощитка произошло возгорание щитка и сильное задымление помещения. <…> В настоящее время роддом Каспийска снова работает в штатном режиме. К утру работоспособность отделения патологии, где отмечается сильное задымление, будет восстановлена», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава в официальном телеграм-канале.

На место пожара прибыли заместитель председателя правительства РД Мурад Казиев и глава минздрава Татьяна Беляева. Ознакомившись с ситуацией, они констатировали, что медперсонал роддома сработал оперативно, эвакуировав всех пациентов, в настоящее время им ничего не угрожает.

«Пожар был локализован сначала силами медиков роддома, а затем полностью потушен прибывшими пожарными. Сейчас пациенткам и персоналу роддома ничего не угрожает. Женщины осмотрены и чувствуют себя хорошо» — заявила Беляева.