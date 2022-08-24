Пермь, 24 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Пермского края из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ввели масочный режим. Документ за подписью замминистра здравоохранения региона Евгения Камкина опубликован на портале properm.ru.

ИА REGNUM Маски

Краевой минздрав заявил о необходимости обеспечить в медучреждениях строгое соблюдение противоэпидемического режима, в том числе масочного. Среди мер также указаны термометрия на входе в медицинские учреждения; отдельным потоком прием пациентов с подозрением на острые инфекционные заболевания; соблюдение безопасной дистанции; использование антисептиков для рук. Медработники при приеме пациентов с подозрением на инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, должны носить респираторы, защитные очки или щитки.

Напомним, масочный режим в Прикамье отменили в конце мая 2022 года. Поводом для этого стала стабилизация с заболеваемостью COVID-19.