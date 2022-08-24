Белгород, , 09:55 — REGNUM Действующий состав молодёжной хоккейной команды «Белгород» продолжит работать до окончания сезона в апреле 2023 года. Об этом вечером 23 августа в социальных сетях заявил мэр города Антон Иванов.

Шайба Sports.ru

По словам главы Белгорода, клубу сохранят бюджетное финансирование в полном объёме. Переформатирование команды отложат до апреля 2023 года. В перспективе сформируют юниорскую команду из белгородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению властей, клуб перестал выполнять свои первоначальные задачи — в команде 60% состава ежегодно обновлялось и только 30% из них были жителями Белгорода. Было принято решение о закрытии команды с 1 сентября 2022 года. Общественность выступила против закрытия клуба. Губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства региона заявил, что ситуация вокруг команды «является одним из примеров неправильной информационной работы».

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