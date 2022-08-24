Богота, , 09:44 — REGNUM Десять колумбийских полицейских были арестованы властями страны по подозрению в причастности к убийству трех молодых людей, сообщила газета El Universal.

Полиция Колумбии National Police of Colombia

Все трое были застрелены 25 июля, когда находились под стражей в отделе полиции в департаменте Сукре на севере республики. Один из подозреваемых, полковник Бенхамин Нуньес, находится в бегах, предположительно, за пределами Колумбии.

Согласно материалам расследования, стражи порядка утверждают, что молодые люди были членами преступной группировки Gulf Clan, которая ранее убила полицейского.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в одном из районов колумбийской столицы Боготы возле полицейского участка произошел взрыв, в результате которого погиб ребенок. Еще двенадцать человек пострадали.

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