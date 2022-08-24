Калат, Афганистан, , 09:43 — REGNUM Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Забуль сообщают, что недавние наводнения в этой провинции унесли жизни 32 человек и восемь получили ранения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Наводнение Mchs.rk.gov.ru

Маулави Раз Мохаммад, глава отдела по борьбе со стихийными бедствиями в Забуле, сказал, что наводнения привели к наибольшим жертвам и разрушениям в уездах Навбахор и Дейчопан.

По его словам, также было уничтожено 10 000 джерибов (джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий.

Раз Мохаммад добавил, что процесс оказания помощи пострадавшим продолжается и на данный момент помощь оказана более чем 2600 семьям.