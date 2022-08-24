Париж, , 09:43 — REGNUM Потребители природного газа во Франции, пользующиеся регулируемыми тарифами, с 1 сентября будут продолжать платить ту же цену, что и в прошлом году, подтвердила комиссия по регулированию энергетики, согласно которой без государственной защиты газ будет стоит на 105,1% дороже, сообщает Le Figaro.

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Цены на европейских рынках продолжали расти, особенно после прекращения экспорта российского газа в Европу.

«Средний уровень регулируемых тарифов на газ на 1 сентября 2022 года был бы на 116,5% выше без учета налогов, то есть на 105,10% с учетом налогов, по сравнению с уровнем, действующим на 1 октября 2021 года», — уточнили в комиссии по регулированию энергетики.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в июле, что тарифный щит, который также касается электроэнергии, может быть заменен более адресной помощью для французов с низким доходом. Правительство еще не обнародовало свой план на 2023 год.