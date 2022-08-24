Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Снижение уровня в безработицы в Грузии в последнее время во многом объясняется оттоком трудоспособных жителей из страны. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации работодателей Грузии Лаша Лабадзе интернет-порталу commersant. ge.

Бен Шан. Безработица

Эксперт отметил, что в последние месяцы растёт поток туристов в Грузию, что позволяет создать новые места, но также продолжается процесс сокращения в стране количества граждан трудоспособного возраста.

«Рабочая сила убывает из года в год, например, в 2018 году численность рабочей силы составляла 1,6 млн человек, а в 2019 году — 1,57 млн человек, а по сегодняшним данным это число составляет 1,47 млн», — заявил Лабадзе.

Он сообщил, что в дальнейшем, если процесс не переломить, то на грузинские предприятия будут набирать иностранных сотрудников. По словам эксперта, этот процесс уже начинается.

Стоит отметить, что во втором квартале текущего года уровень безработицы в Грузии снизился в сравнении с тем, что был в прошлом году в тот же период на 4 процентных пункта и составил 18,1%. Долгое время этот показатель не снижался ниже 20%.

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