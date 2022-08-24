Благовещенск, 24 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В многоквартирном жилом доме в Белогорске разрушается стояк. В бетоне обнаружены сильные трещины, сквозь них видны перекрытия, жильцы боятся, что здание может просто рухнуть, сообщило АСН24. Обратившаяся в редакцию женщина уверена, что под угрозой находятся жизни людей.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

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«Во втором подъезде полностью обрушивается стояк — с первого по четвертый этажи. Стены в аварийном состоянии, все осыпается, в любой момент может произойти обрушение. В кухню, туалет, ванную люди во втором подъезде практически не ходят, потому что там опасно ходить. В одном месте полы отстали от несущей стены, прям висит в воздухе. Если рухнет второй подъезд, то и остальные два тоже завалятся», — рассказала жительница дома.

Здание было построено в 1940 году, в нём 35 квартир, все заселены. Жильцы пытаются своими силами добиться признания дома аварийным, но это стоит 300 тысяч рублей. В здании собирались делать капитальный ремонт сетей, но комиссия Госжилинспекции сочла это опасным, так как после спиливания батарей могут рухнуть несущие конструкции. Ситуацию усложняет то, что в договор с управляющей компанией не входят работы по ремонту межэтажных перекрытий, собственники должны решать этот вопрос своими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале угроза обрушения многоквартирного дома возникла в Ростове-на-Дону. Там начали расходиться трещины, были эвакуированы 110 человек.