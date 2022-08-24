Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Рабочий день 24 августа начался в Санкт-Петербурге с задержки трамвайного движения. Причиной стала неисправность пути. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за того, что на путях была неисправность задержалось начало движения сразу семи маршрутов трамваев. Среди них №16,25,29,43, 45, 49 и 62.

На место выехали сотрудники для проведения оперативных работ. В пресс-службе «Горэлектротранса» добавили, что в 8:57 мск движение было восстановлено.