Салехард, 24 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На Ямале в районе горы Рай-Из с 3 по 12 сентября для допризывной молодежи региона пройдут окружные учебно-тренировочные сборы «Горные стрелки». Об этом сообщает Региональный институт развития образования ЯНАО.

omc. yanao.ru Горные стрелки — 2018

На сборы приглашаются юноши в возрасте от 16 до 18 лет: представители кадетских классов, юнармейских отрядов, военно-патриотических центров, туристско-спортивных клубов.

В программе сборов — строевая, тактическая, альпинистская, огневая военно-медицинская подготовка, пеший поход по Полярному Уралу, выполнение требований на присвоение нагрудного знака «Турист России», «Альпинист России», соревнования по пулевой стрельбе, военно-тактические игры.

Организаторы обеспечивают участников формой и сухими пайками.

Отмечается, что за 10 лет проведения «Горных стрелков» участниками тренировочных выездов стали более 500 юных ямальцев.