Самара, , 09:51 — REGNUM Копию Самарского знамени передал региональному батальону глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что самарский батальон, состоящий из добровольцев, в ближайшее время присоединится к выполнению боевых задач спецоперации на территории бывшей УССР.

Азаров встретился с добровольцами перед отправкой на место несения службы.

«Самарский батальон формируется в интересах нашего государства, и вы откликнулись на призыв Родины. Уверен, вы приняли для себя это мужественное решение, следуя зову своего сердца. Понимаю, что это решение было непростым для вас и ваших семей. Я сегодня здесь, чтобы поддержать вас. И в первую очередь, хочу вас поблагодарить. Спасибо вам за то, что своим решением вы поддерживаете статус нашей родной земли как опорного края державы», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров подчеркнул, что понимает беспокойство добровольцев за свои семьи, которые на период службы остаются без мужского плеча, без главной опоры и поддержки.

«Я даю вам слово, что такой опорой станем мы — те, кто остались на самарской земле для того, чтобы, как и в годы Великой Отечественной войны, делать все для победы на фронтах. Мы постараемся укрепить экономическую мощь, работать так, чтобы армия ни в чем не нуждалась. И, конечно, поддержим ваши семьи. Я хочу, чтобы вы были уверены в том, что мы никого из членов ваших семей не оставим вне зоны своего внимания. Мы готовы подставить плечо, которое они временно утрачивают в связи с тем, что вы защищаете нашу Родину», — заявил глава региона.

Он сообщил, что уже принято решение в 1,5 раза увеличить единовременную региональную выплату за вступление в самарский батальон с 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Повышенная выплата будет выдаваться бойцам, которые уже подписали контракт, а также добровольцам, которые вступят в самарской батальон в последующий период, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что глава региона передал добровольцам точную копию Самарского знамени, которое является реликвией региона.

«Это знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря более 140 лет назад, было освящено на мощах святителя Алексия — небесного покровителя Самары. Копия Самарского знамени доставлялась на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии», — сообщает пресс-служба.