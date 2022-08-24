Улан-Удэ, 24 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители объявили в розыск преступников, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Разыскиваются девушка и мужчина 1999 и 1991 годов рождения соответственно. По данным ведомства, они распространяла наркотики на территории Улан-Удэ бесконтактным способом.

«Управление уголовного розыска МВД Бурятии просит граждан оказать содействие в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления на территории региона. Сумма вознаграждения — 500 тысяч рублей за каждого из разыскиваемых», — отметили в ведомстве.