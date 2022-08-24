Южно-Сахалинск, , 09:37 — REGNUM В Южно-Сахалинске 24 августа началось строительство новой взлетно-посадочной полосы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Аэропорт Южно-Сахалинска Tyurina yu

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Новая ВПП расположится западнее действующей, которая в дальнейшем будет использоваться как магистральная рулежная дорожка. Полоса будет протяженностью 3,4 км, шириной — 60 метров с тремя соединительными дорожками. Сдать объект планируют в 2024 году. ВВП будет обеспечивать бесперебойную работу нового аэровокзального комплекса на Сахалине, который сможет принимать до 5 млн пассажиров в год.

«Новая взлетно-посадочная полоса спроектирована с учетом всех современных сейсмических норм. При сложных метеоусловиях мы сможем обеспечить стабильную работу авиации. Это фактор безопасности номер один. Второе — полоса даст возможность взлетать и приземляться воздушным судам любого типа. Строительство современной полосы связано также с созданием логистического хаба на юге Сахалина, который позволит существенно увеличить поток пассажирских и грузовых перевозок», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, с привлечение средств инфраструктурного бюджетного кредита будет построен пассажирский терминал в аэропорту Йошкар-Олы.