Тверь, 24 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Границы водоохранных зон установят у девяти рек на территории Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания бюджетной комиссии региона 23 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM На реке

Участники заседания одобрили установление границ водоохранных зон на берегах рек Городня и Ивица в Рамешковском округе, Кокша в Ржевском районе, Мста в Вышневолоцком, Удомельском округах и Бологовском районе, Граничная в Фировском районе, Созь в Калининском, Кимрском и Конаковском районах, Крапивня в Калининском районе, Лойка в Краснохолмском и Молоковском округах, Межурка в Твери.

В водоохранных зонах действует специальный режим хозяйствования в целях предотвращения загрязнения и истощения воды, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.