* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 24 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявило, что в случае необходимости численность армии движения будет увеличена до 200 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Инаятулла Хорезми, пресс-секретарь министерства, сказал, что численность личного состава армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляет от 100 000 до 150 000 человек.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее объявил, что создаст армию численностью 100 тысяч человек. Придя к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что создадут стотысячную армию, но позже заявили, что планируют увеличить эту цифру до 150 тысяч.

Отметим, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вербует в армию только тех людей, которые ранее состояли в этой группировке. Согласно приказу, приписываемому лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), солдаты бывшего правительства не могут служить в армии Исламского Эмирата.