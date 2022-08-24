Москва, , 09:33 — REGNUM Возвышению единой европейской валюты (евро) мешают проблемы, созданные самим же Евросоюзом. Об этом сегодня, 24 августа, заявил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов, передаёт «Прайм».

Евро

По его словам, кризис показал всю нестабильность европейской экономики, её энерго- и ресурсозависимость, а также разобщённость экономических политик стран-участников. В итоге большая инфляция, спад промышленного производства, и падение курса евро относительно других валют.

«Все эти факторы существенным образом затормозило использование евро в мировой финансовой системе», — пояснил эксперт и уточнил, что сами страны участники Европейского союза стали терять веру в евро.

Как сообщало ИА REGNUM, евро сдаёт позиции. Немецкое издание Die Welt указывает на самый низкий за последние 20 лет курс национальной валюты.

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