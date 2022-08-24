Чебоксары, 24 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашии планируют внести изменения в части формирования комиссии о необходимости проведения капремонта конкретных домов. Соответствующий проект постановления разработал региональный минстрой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Проект касается формирования комиссии в части необходимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Согласно поправке, она будет создаваться республиканским министерством строительства с привлечением госжилинспекции и по согласованию — представителей некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Также к работе в комиссии с правом совещательного голоса могут привлекаться муниципальные власти, жильцы, учреждения технической инвентаризации, представители управляющей компании и органа муниципального жилищного контроля, а также иные организации.

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Напомним, в июле 2022 года в Чувашии задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов превысила 718 млн рублей, в том числе по 24-м тыс. жилым помещениям плата не поступала ни разу с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в прокуратуре Чувашии заявляли, что 1 июня 2022 года истекли срока капремонта 54-х многоэтажек, при этом фонд капремонта затягивает проведение аукционов по выбору подрядчиков.