24 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Глубочайшее негодование российского МИД в связи с тем, что американские власти использовали убийство журналистки Дарьи Дугиной для новых русофобских высказываний, понятно, но этого мало. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 10:28 — REGNUM Негодование российского посольства в Вашингтоне по поводу русофобских заявлений Госдепа в связи с убийством журналистки Дарьи Дугиной поддержали в социальных сетях. Такова реакция на заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о непричастности Киева к этому убийству и намёки на то, что речь идёт об «операции под чужим флагом».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я уверен, что американцы устроили 11 сентября у себя как «операцию под чужим флагом». Это их излюбленная тактика», — заметил Олег Волков.

«США выдвигают те версии, которые сами уже осуществляли, и поэтому считают, что и другие на это способны..» — соглашается И.

«Это ещё раз доказывает, что нынешние американские элиты, которые правят в США, это бесполые существа, у которых нет ни совести, ни чести, ни сострадания, нет ничего, кроме денег», — развивает тему Н.

«Кто бы сомневался, такая реакция предсказуема! От этих недоумков другого и не ждали!» — отозвалась Галина по поводу новых русофобских заявлений США.

«А что вы хотели от людоедов, они городами и странами хоронят!» — отметил Асмодей Чернопятов.

Артиллерия США. Ирак marines.mil

«По себе судят», — считает Василий.

«Да что от них ждать. Для них лгать так же легко, как и дышать. Совесть — это не про них», — соглашается с мнением об американских правителях Алена Колосова.

«К этому давно пора привыкнуть. Что они на Западе нас ненавидят и хотят окончательно изничтожить русских. Что они вырастили эту химеру «укронацизм» для одного: окончательного решения русского вопроса. Это война на уничтожение. И мы должны биться до конца. До конца западного мира. Западная цивилизация должна быть уничтожена как угроза всему миру и человечеству», — поделился мнением Вячеслав Р.

Как сообщало ИА REGNUM, негодование в связи с распространением русофобских заявлений американскими властями в связи с убийством журналистки Дарьи Дугиной выразило посольство России в США.

«Заявление Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной является «очередным звеном в цепочке лжи», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также: Посольство РФ в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа