Тбилиси, 24 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Представители Грузии, Турции и Азербайджана 23 августа на встрече в Тбилиси обсудили проблемы и перспективы развития проходящего между странами «Срединного коридора», соединяющего Азию с Европой. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Грузии.

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«На встрече были приняты конкретные решения, которые, безусловно, будут способствовать повышению конкурентоспособности коридора в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Сообщается, что Турцию на встрече представлял министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, а Азербайджан — министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Стороны заявили о важности альтернативного коридора в период сложной геополитической. Они отметили, что нужно развивать маршрут, пока потоки товаров не перераспределятся по другим транспортным коридорам.