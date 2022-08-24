Грозный, , 09:31 — REGNUM В Чечне открыли после масштабной реставрации одну из главных улиц Грозного, носящую имя Героя России Сайпуддина Лорсанова. Право открыть улицу было предоставлено главе Чечни Рамзану Кадырову, который первым проехал по ней на мотоцикле в кортеже байкеров клуба «Ночные волки».

Рамзан Кадыров Government.ru

«Перерезав символическую красную ленту, мы вместе с байкерами чеченского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» проехались по обновлённой улице», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Торжественные мероприятия по открытию улицы имени Сайпуддина Лорсанова были приурочены к 71-й годовщине со дня рождения первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. После реставрации транспортная артерия, расширенная до шести полос послужит разгрузке транспортных потоков на обоих направлениях и сделает движение транспорта более безопасным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни предложил давать названия населенным пунктам и улицам в честь героев войны и погибших в ходе борьбы с терроризмом.

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