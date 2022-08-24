Вашингтон, 24 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Пакет военной помощи США для киевского режима в размере $3 млрд рассчитан на оборудование, которое находится на стадии разработки, передает NBC News со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки [боевиков ВСУ] еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются», — сообщили телеканалу чиновники.

Отмечается, что новый пакет помощи киевскому режиму на $3 млрд может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.

Напомним, ранее The Associated Press сообщило, что американская сторона выделит киевскому режиму дополнительную военную «помощь» в размере три миллиарда долларов. Об этом Вашингтон намерен объявить 24 августа, в день празднования киевским режимом так называемого дня независимости.

Читайте также: Пентагон устраивает распродажу и отдает «просроченное» оружие Киеву