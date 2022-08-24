Пермь, , 09:28 — REGNUM В Перми сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД по региону задержали трёх полицейских из Стерлитамака (Башкирия). При задержанных обнаружено 500 граммов мефедрона, сообщают СМИ.

Нет наркотикам ElIndignado653

«Предварительно установлена их (задержанных полицейских) причастность к приобретению, хранению и покушению на сбыт наркотиков. По данному факту министром внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-лейтенантом полиции Романом Деевым назначена служебная проверка», — говорится в официальном сообщении правоохранителей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. В случае установления вины полицейских уволят из органов внутренних дел.

Телеграм-канал «Baza» сообщает, что один из задержанных полицейских утверждает, что хотел помочь пермским коллегам и участвовал в оперативных мероприятиях по борьбе с наркотиками. Якобы башкирские сотрудники получили оперинформацию о закладке в лесу. Без должного оформления, поскольку было поздно, вещество изъяли. В дальнейшем изъятый наркотик намеревались передать пермским полицейским.