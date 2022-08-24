Пермь, 24 августа 2022, 09:28 — REGNUM В Перми сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД по региону задержали трёх полицейских из Стерлитамака (Башкирия). При задержанных обнаружено 500 граммов мефедрона, сообщают СМИ.
«Предварительно установлена их (задержанных полицейских) причастность к приобретению, хранению и покушению на сбыт наркотиков. По данному факту министром внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-лейтенантом полиции Романом Деевым назначена служебная проверка», — говорится в официальном сообщении правоохранителей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. В случае установления вины полицейских уволят из органов внутренних дел.
Телеграм-канал «Baza» сообщает, что один из задержанных полицейских утверждает, что хотел помочь пермским коллегам и участвовал в оперативных мероприятиях по борьбе с наркотиками. Якобы башкирские сотрудники получили оперинформацию о закладке в лесу. Без должного оформления, поскольку было поздно, вещество изъяли. В дальнейшем изъятый наркотик намеревались передать пермским полицейским.