Куала-Лумпур, 24 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. По делу о коррупции бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает CNN Indonesia.

Malaysian government Наджиб Разак

Наджиб Разак получил приговор после того, как Верховный суд Малайзии отклонил последнюю апелляцию и приговорил 69-летнего мужчину к 12 годам. Пять судей согласились с тем, что Наджиб Разак и его команда юристов не смогли убедить в наличии дополнительных доказательств, которые были найдены.

Верховный суд постановил, что решение приговорить Наджиба Разака к семи пунктам обвинения на судебном процессе в июле 2021 года было правильным. Судья приговорил Наджиба Разака к 12 годам тюремного заключения, поскольку было установлено, что политик злоупотреблял властью, отмывал деньги и получил 42 млн малайзийских ринггитов от государственного инвестиционного агентства Malaysia Development Bank.

Наджиб Разак стал первым бывшим премьер-министром Малайзии, попавшим в тюрьму. Кроме того, ему также грозит дисквалификация на предстоящих выборах 2023 года.