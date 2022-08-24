Воронеж, 24 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Исторический Дом купца Лагутина на улице Алексеевского в Воронеже отстояли от пожара спасатели в ночь на 24 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ГУ МЧС по Воронежской области На месте пожара

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 03:16. На месте выяснилось, что пожар произошёл в одной из комнат в квартире на первом этаже.

«Учитывая, что стены и перекрытия, как и в большинстве старинных домов — из горючего материала, распространение огня могло быть очень быстрым», — пояснили в ведомстве.

Пожарные первой и второй городских пожарно-спасательных частей не позволили огню выйти за пределы комнаты, в которой пожар начался. Уже в 03:33 огонь ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Дом купца Лагутина был построен в 1911 году в стиле модерн, он располагается в самом центре Воронежа, является памятником архитектуры и истории. Здание известно майоликовыми вставками на фасаде. Дом остаётся жилым.