Маймана, Афганистан, 24 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб женщина и мужчина были убиты братом этой женщины по обвинению во внебрачной связи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

По данным источников, инцидент произошёл в селе Тахил уезда Кохистан.

Уточняется, что женатый мужчина по имени Муса проник ночью в дом замужней женщины, и брат этой женщины застрелил их обоих. По словам собеседников, у убитого остались две жены и 11 детей.

Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе подтвердили этот инцидент и заявили, что между убитыми были «незаконные отношения».

По словам официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мужчина и женщина были убиты во время совершения «акта прелюбодеяния». Убийца арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан является одной из стран, где ежегодно происходит большое количество убийств во имя чести, но лишь немногие дела, связанные с такими убийствами, расследуются судебными органами.