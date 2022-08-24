Прага, , 09:25 — REGNUM Власти Чехии назвали «цинизмом» обвинение в адрес министра обороны республики Яны Черноховой в поддержке терроризма, которое в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС выдвинул постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы 24 августа сообщает агентство ČTK.

Петр Фиала David Sedlecký

Пётр Фиала «Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на [территории бывшей УССР], нельзя считать не чем иным, как высшим проявлением цинизма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что официальные представители киевского режима откровенно призывают к убийствам русских.

Также Небензя подчеркнул, что «открыто злорадствуя» по поводу злодейского убийства Дарьи Дугиной «власти Чехии перешли все нормы морали». И особенно в этом отличилась Чернохова, которая заявила, что «ей ни жаль ни Дарью, ни её отца, а также, что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

Василий Небензя «Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой, по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица».

И этому факту, по мнению представителя России, компетентные органы Чехии должны дать соответствующую оценку.

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