Прага, 24 августа 2022, 09:25 — REGNUM Власти Чехии назвали «цинизмом» обвинение в адрес министра обороны республики Яны Черноховой в поддержке терроризма, которое в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС выдвинул постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы 24 августа сообщает агентство ČTK.

Петр Фиала
Петр Фиала
David Sedlecký
«Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на [территории бывшей УССР], нельзя считать не чем иным, как высшим проявлением цинизма».
Пётр Фиала

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что официальные представители киевского режима откровенно призывают к убийствам русских.

Также Небензя подчеркнул, что «открыто злорадствуя» по поводу злодейского убийства Дарьи Дугиной «власти Чехии перешли все нормы морали». И особенно в этом отличилась Чернохова, которая заявила, что «ей ни жаль ни Дарью, ни её отца, а также, что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

«Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой, по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица».
Василий Небензя

И этому факту, по мнению представителя России, компетентные органы Чехии должны дать соответствующую оценку.

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