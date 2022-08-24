Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на среду, 24 августа, позволяет ожидать, что город может установить новый температурный рекорд. Об этом 24 августа сообщил специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

На погодную обстановку в Петербурге будет влиять тёплый сектор небольшого циклона. В Северной столице не ожидается осадков при облачной с прояснением погоде. Кратковременные осадки пройдут на западе и северо-западе, местами ожидаются грозы.

«Температура воздуха +29…+31°, по области +27…+32°. Такие значения позволяют говорить о том, что сегодня в городе на Неве будет обновлен очередной, уже третий в августе суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — сообщает Леус.

Действующий рекорд для 24 августа установлен в 1939 году, тогда температура воздуха составила +27,5 градуса.

Отметим, что на следующий день в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха немного понизится.

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