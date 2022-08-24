Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Чебоксарах будет построена новая дорога с пешеходным бульваром по улице Зои Яковлевой. Соответствующее извещение о заключении контракта с единственным поставщиком опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является управление архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар. Предмет контракта — строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части города.

На строительство дороги направят161 641 690 рублей, источник финансирования — средства из бюджетов трёх уровней. В частности, из федеральной казны в 2022 и 2023 годах выделяется соответственно21 072 100 рублей и45 573 700 рублей, из республиканского бюджета — 9 712 000 рублей и66 284 542 рубля. Также предусмотрено софинансирование из муниципального бюджета Чебоксар.

Контракт заключён с единственным поставщиком. Дорогу будет строить общество «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3» (г. Чебоксары). Контракт с подрядчиком будет действовать до 31 декабря 2023 года.