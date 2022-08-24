Пекин, , 09:16 — REGNUM Китай возобновил массовое производство эсминцев «Типа 052D» строительством пяти новых кораблей, а иностранные СМИ раздувают слухи о том, что быстрые темпы китайского судостроения делают Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «крупнейшим военно-морским флотом в мире», чем китайские аналитики не согласны, сообщает 23 августа газета Global Times.

Ракетный эсминец типа 052D (сс) 海防先锋

Не проверенная фотография, недавно распространившаяся в социальных сетях, показала, что, по-видимому, пять эсминцев «Типа 052D» находятся на различных стадиях достройки на верфи в Даляне в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщило парижское издание Naval News. В дополнение к этим пяти, по крайней мере, еще один строится на верфи Цзиннань Чансин в Шанхае, и вскоре они присоединятся к 25 военным кораблям того же класса, которые в настоящее время находятся на вооружении ВМС НОАК, сообщает Naval News.

Китай официально не объявил о своем плане строительства военных кораблей. Поскольку Китай стремится в основном завершить модернизацию своей национальной обороны и вооруженных сил к 2035 году, включая развитие военно-морского флота, чтобы соответствовать международному статусу страны и лучше обеспечивать свои интересы, неудивительно, если Китай действительно строит более совершенные военные корабли, особенно в условиях нынешней неспокойной глобальной ситуация с безопасностью, считают китайские эксперты.

Перед последним раундом строительства эсминцев судостроительная промышленность Китая спустила на воду рекордные 10 эсминцев в 2019 году и еще восемь в 2021 году, сообщили Naval News, отметив, что с такими темпами строительства ВМС НОАК «подтверждают свой статус крупнейших в мире», которое было достигнуто в 2021 году, если верить отчетам Пентагона.

Сказать, что военно-морской флот НОАК является крупнейшим в мире — это значит сильно преувеличивать с целью раздувания теории «китайской угрозы», потому что Пентагон считает только количество кораблей, а не качество — в данном контексте водоизмещение кораблей, сообщил Global Times военный эксперт из Пекина, пожелавший остаться неназванным.

Всесторонне говоря, военно-морской флот США на сегодняшний день является крупнейшим в мире. У США есть около 70 эсминцев класса «Арли Берк», что намного больше, чем у их китайских аналогов «Типа 052D», сказал эксперт.

Быстрое развитие ВМС НОАК действительно отражает возможности судостроительной промышленности Китая, но Китай использует суда для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и интересов развития, а также для обеспечения общественной безопасности международного сообщества и содействия миру и стабильности, в отличие от США, которые используют военные корабли для поддержания своей глобальной гегемонии, сказал эксперт.