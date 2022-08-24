* запрещённая в России организация

Вашингтон, 24 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Институт исследований внешней политики США сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно помогают врагам Соединённых Штатов, и что в Афганистане укрывается множество террористических группировок, поддерживаемых этой группировкой. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В организации заявили, что для уничтожения этих угроз Вашингтону необходимо выделить ресурсы и восстановить коалицию союзников против экстремизма.

Институт заявил, что, хотя Соединённые Штаты и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют общие интересы в разгроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), между двумя сторонами нет другого совпадения интересов.