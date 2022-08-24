В Тульской области намерены нарастить темпы догазификации
Тула, 24 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Темпы догазификации жилья в Тульской области планируется увеличить, речь идёт о скорости исполнения работ по уже заключённым договорам. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам совещания по вопросам газификации, которое состоялось 23 августа.
Всего на данный момент на догазификацию от жителей региона принято чуть менее шести тысяч заявок. Исполнено почти 70% договоров на 2022 год.
Как отмечалось на совещании, Тульская область входит в десятку лидеров федерального рейтинга субъектов по социальной догазификации.
Также на совещании главам администраций муниципальных образований поручено до 1 сентября завершить инвентаризацию домовладений, подлежащих догазификации в 2022 и 2023–2024 годах.