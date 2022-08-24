Тула, 24 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Темпы догазификации жилья в Тульской области планируется увеличить, речь идёт о скорости исполнения работ по уже заключённым договорам. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам совещания по вопросам газификации, которое состоялось 23 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Всего на данный момент на догазификацию от жителей региона принято чуть менее шести тысяч заявок. Исполнено почти 70% договоров на 2022 год.

«Для выполнения плана догазификации на этот год АО «Тулагоргаз» и АО «Газпром газораспределение Тула» поручено повысить темпы выполнения работ по заключенным договорам», — уточнили в управлении пресс-службы.

Как отмечалось на совещании, Тульская область входит в десятку лидеров федерального рейтинга субъектов по социальной догазификации.

Также на совещании главам администраций муниципальных образований поручено до 1 сентября завершить инвентаризацию домовладений, подлежащих догазификации в 2022 и 2023–2024 годах.