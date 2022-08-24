Пекин, 24 августа 2022, 09:12 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал в Twitter репост картинки с цитатой из книги основателя СССР Владимира Ленина «Государство и революция» с подписью «вот что такое демократия на Западе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты на мировой арене руководствуются двойными стандартами. Одни события и действия они воспринимают, как защиту прав человека, другие рассматривают как агрессию.
Читайте также: МИД Китая одной картинкой показал двуличие США