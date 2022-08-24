Пекин, 24 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал в Twitter репост картинки с цитатой из книги основателя СССР Владимира Ленина «Государство и революция» с подписью «вот что такое демократия на Западе».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ленин

«Демократия для незначительного меньшинства, демократия для богатых — вот что такое демократия в капиталистическом обществе», — процитировал Лицзянь Владимира Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты на мировой арене руководствуются двойными стандартами. Одни события и действия они воспринимают как защиту прав человека, другие рассматривают как агрессию.

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