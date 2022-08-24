Москва, 24 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Сенатор Андрей Клишас считает недопустимым предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева (ЛДПР) о лишении российского гражданства тех, кто готов критиковать власти ради получения визы другой страны.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Ранее письмо с соответствующим предложением Сухарев направил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, сообщило RT.

«Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)», — отметил Клишас в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что проживающие на территории страны граждане республики, у которых также есть гражданство России, могут быть лишены латвийского гражданства за поддержку специальной военной операции.