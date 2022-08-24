Кондрово, Калужская область, , 10:47 — REGNUM Теме «Школа, которая учит и воспитывает» был посвящён традиционный ежегодный форум работников системы образования, который состоялся 23 августа в Кондровской средней общеобразовательной школе №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша открыл областной форум педагогов Пресс-служба правительства Калужской области

С видеоприветствием к участникам форума обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Открыл работу форума губернатор Владислав Шапша. В Калужской области открыто 133 центра естественно-научной, технической и гуманитарной направленности — «Точки роста», в Калуге строится первый в России технопарк профессионального образования, регион один из первых в стране внедрил и апробировал платформу «Сфера», с нового учебного года Калужская область станет единственным пилотом в стране по реализации проекта «Моя школа». Высокий уровень подготовки калужских педагогов неоднократно был отмечен на федеральном уровне.

Областной форум калужских педагогов был посвящен вопросам воспитания, потому что 2023 год объявлен президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника. В этой связи калужский губернатор поручил региональному министерству образования и науки разработать меры поддержки учителей.

«Особое внимание в нынешней ситуации приобретает патриотическое воспитание молодёжи. Я говорю о поддержке специальной военной операции. Как бы нам не говорили, что мы плохо воспитываем своих детей, подавляющее большинство жителей страны, в том числе и юных, понимает, что сейчас происходит, зачем мы ведём эту работу, почему сегодня очень важно защитить интересы нашей страны», — отметил Владислав Шапша.

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