Париж, , 09:11 — REGNUM Французские государственные СМИ сообщает о блуждании афганских иммигрантов по дорогам страны. Некоторые правительственные источники во Франции, ссылаясь на хаос в ситуации с афганскими беженцами, заявили, что некоторые из них были вывезены из Афганистана в ходе эвакуации, а теперь вынуждены ночевать на дорогах и под мостами, сообщает агентство «Тасним».

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

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Согласно отчёту французских организаций поддержки беженцев, значительное число этих лиц в беспорядке бродят по дорогам северной Франции из-за отсутствия убежища, а некоторые из-за преследований полиции.

«На данный момент 281 афганский беженец, разбивший лагерь возле канала Орик на улице Дельфин Сириг, переведён в приюты», — заявил представитель французского правительства.

Французские неправительственные организации подчёркивают, что в стране есть центры приёма беженцев, но многие афганские беженцы ночуют на улицах. Кале, Дюнкерк и Париж — районы, где они разбили лагеря в надежде добраться до Великобритании или получить рассмотрение своих заявлений о предоставлении убежища.

Ссылаясь на сложную ситуацию, один из афганских беженцев заявил: »Я не получил постоянного места ни в одном из центров приёма беженцев и всё ещё жду ответа от Миграционного департамента на своё заявление о предоставлении убежища».

«В день, когда я могу принять ванну, почистить зубы и поесть, я чувствую себя лучше, но в дни, когда у меня нет этого, я впадаю в депрессию», — добавил он.

Другой афганский беженец говорит: »Раньше я помогал британским войскам в качестве переводчика, а после эвакуации живу во Франции».

Он пытался подать прошение о предоставлении убежища во Франции, но поддержки не получил.

«Это произошло не только со мной, но и со многими просителями убежища. Мне 35 лет, я говорю на восьми языках. Я подал все свои документы французским властям, но не получил убежища и остался на улице», — рассказал уроженец Афганистана.

Ситуация с просителями убежища в других странах Европы и США аналогична ситуации во Франции. Spiegel Weekly в отчёте о незаконных действиях греческой береговой охраны по отношению к просителям убежища оценил это как «преступление от имени всей Европы». Центр по работе с просителями убежища в США назвал положение эвакуированных афганских беженцев «чрезвычайно тревожным» в связи с их возможным выдворением из страны.