Москва, , 09:11 — REGNUM В России появится первый путеводитель по объектам современного искусства. Его намерены создать участники проекта «Мастера гостеприимства», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» (РСВ), сообщается на сайте РСВ.

Стрит-арт. Поцелуй

В «Путеводитель по объектам современного уличного искусства» войдут места, недооцененные местными жителями, например, креативные стрит-арты маршруты с посещением известных в регионах России граффити, муралов, настенных росписей уличных художников,

Принять участие в создании первого путеводителя и направить свои предложения по включению в него объектов предлагается все жителям России. Предложения можно присылать на почту press@welcomecup.ru с пометкой «Стрит-арт путеводитель».

Как сообщало ИА REGNUM, отдельный крупный проект, который в ближайшее время планирует запустить президентская платформа «Россия — страна возможностей» — это проект, посвященный экологии.

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