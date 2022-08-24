Астана, 24 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Центр торговой политики Казахстана QazTrade планирует занять нишу на рынке макаронных изделий Азербайджана, потеснив производителей из России и Турции. Об этом в ведомстве сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Макароны

Отмечается, что российские и турецкие макароны составляют 92% от всего импорта макаронных изделий в Азербайджан. Но в QazTrade считают, что у производителей из РФ будут трудности из-за санкций, а объём макарон из Турции упадёт из-за зависимости страны от импорта пшеницы.

«По прогнозам QazTrade в 2022 году объём розничного рынка макаронных изделий Азербайджана достигнет 34,1 млн манатов (около $20 млн), в 2026г — 43,6 млн манатов (около $25,5 млн). В целом, среднегодовые темпы роста рынка в 2022–2026гг ожидаются на уровне 6,1%», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что Казахстан с января по май 2022 года всего экспортировал макарон на $24,5 млн. Это на 30% больше, чем за тот же период 2021 года.