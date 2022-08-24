Анкара, 24 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Посещение Запорожской АЭС представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поможет снизить напряжённость, уверены в Анкаре. Об этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил 24 августа в интервью телекомпании CNN.

(сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı Ибрагим Калын

По его словам, возможность для такого визита может появиться в скором времени. Никто, в том числе Россия, не желает ядерной катастрофы.

«Мы верим, что визит на некоторое время остановит напряжённость», — сказал Калын и призвал международные делегации обеспечить безопасность АЭС в Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что может прибыть вместе с коллегами в город Энергодар «в течение дней, а не недель».

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