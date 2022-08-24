Пекин, 24 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Китай выразил решительное осуждение визиту делегации японских законодателей в китайский регион Тайвань, назвав его «вопиющим шагом», и пообещал принять решительные меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности, сообщает 23 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

Игнорируя жесткие демарши Китая, депутат парламента Японии от Либерально-демократической партии и председатель Консультативного совета членов Япония — Южная Корея Кэйдзи Фуруя посетил Тайвань, что является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, грубо нарушает принцип одного Китая и дух четырех китайско-японских политических документов, посылая серьезный неверный сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня», заявил 23 августа представитель министерства иностранных дел Китая.

Китай решительно осуждает этот вопиющий шаг и примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, заявил пресс-секретарь. Некоторые японские политики вступили в сговор с силами «независимости» Тайваня точно так же, как это сделали другие. Японское правительство потворствовало таким политическим манипуляциям, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая. Такое поведение, заключающееся в отказе от своих обязательств со зловещими намерениями, обречено на провал и не остановит исторический процесс полного воссоединения Китая, заявил пресс-секретарь.

«Мы призываем японскую сторону глубоко задуматься над историческими событиями, соблюдать принципы четырех китайско-японских политических документов и взятые на себя обязательства, прекратить провокации и прекратить разжигать конфликт по тайваньскому вопросу. Япония не должна барахтаться в мутной воде и стремиться к эгоистичным выгодам в Тайваньском проливе», — заявил пресс-секретарь, добавив, что Япония должна прекратить идти дальше по ложному пути.

Согласно сообщениям, депутат парламента Японии от Либерально-демократической партии и председатель Консультативного совета членов парламента Японии и Южой Кореи Кэйдзи Фуруя находится на Тайване с визитом с 22 по 24 августа, в рамках которого встретился с региональным лидером Тайваня Цай Инь-вэнь.

Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан также заявил, что Китай решительно выступает против визита японских политиков и законодателей на Тайвань, призвал Японию извлечь уроки из истории и подчеркнул, что они должны осознать тот факт, что в мире есть только один Китай, а Тайвань является частью Китая. Они должны следить за своими словами, а также за действиями по тайваньскому вопросу, сказал Ма, предупредив Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки сговора с иностранными силами с целью отделения и провокаций обречены на провал.