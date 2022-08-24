Нальчик, , 09:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в преддверии нового учебного года подняли заработную плату учителям. В среднем они станут получать на 5 тыс. рублей больше, не менее 30 тыс. рублей до конца 2022 года. Об повышении сообщил в ходе августовского педсовета глава республики Казбек Коков.

Зарплата Pixabay.com

«С целью поддержки педагогов второй год подряд на 10% увеличиваем уровень заработной платы работников образовательных учреждений», — заявил руководитель региона.

Как отметил Коков, для поддержания престижа профессии педагога и решения вопроса дефицита педкадров в республике власти региона намерены учредить стипендии будущим учителям биологии, физики, химии и информатики.

Также планируется выплачивать денежное вознаграждение учителям физики, химии и информатики, реализующим основные образовательные программы общего образования за работу по совместительству в сфере высшего образования.