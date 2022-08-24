Балахтинский район, Красноярский край, , 09:06 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанет участковый лесничий по обвинению в незаконной рубке леса и его сбыте. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Незаконно срубленная древесина Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

По данным ведомства, с ноября 2018 по декабрь 2020 года обвиняемый искал людей, имевших право на заготовку древесины, но не нуждавшихся в ней. Затем они по его просьбе за вознаграждение в 20 тыс. рублей заключали с лесничеством договоры купли-продажи участков.

«После этого они передавали лесничему правоустанавливающие документы, на основании которых он с привлечением работников бригады, осуществляющей за плату заготовку древесины, производил рубку лесных насаждений породы «сосна», — отметили в надзорном ведомстве.

Впоследствии мужчина продавал древесину, присваивая себе вырученные средства. Общий ущерб, причинённый лесничим, был оценён в 3 млн рублей. Уголовное дело передано в Балахтинский районный суд.

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